Vereadores de Carapicuíba repudiam posto que vendeu combustíveis a preços abusivos

Descontente com a postura adotada pelo proprietário do posto de gasolina situado à avenida Inocêncio Seráfico, que, diante da greve dos caminhoneiros, tem vendido combustível a preços abusivos, a Câmara Municipal de Carapicuíba aprovou, na noite dessa terça-feira, 29, a Moção n° 159/2018, que manifesta Voto de Repúdio ao estabelecimento. Os parlamentares afirmam ainda que vão notificar o Procon sobre a situação para que tome as medidas cabíveis.

A Moção, de autoria do vereador Joel Madeireira (PROS), recebeu ainda a assinatura e apoio dos demais vereadores, que criticaram duramente a conduta do proprietário. De acordo com a propositura, o posto vendeu o litro de gasolina a R$ 8,99, e do álcool, a R$ 4,99.

Relatos dos consumidores ainda dão conta de que o estabelecimento se recusava a fornecer nota fiscal e a tabela com os novos preços não estava exposta ao público.