Vereadores de Osasco apresentam moções de pesar pela morte de Gugu

A Câmara Municipal de Osasco emitiu nota e parlamentares da Casa apresentaram Moções de Pesar pela morte do apresentador Gugu Liberato, aos 60 anos, confirmada na noite de sexta-feira (22). Ricardo Silva e Jair Assaf apresentaram as moções nesta segunda-feira (25).

“É com grande pesar, que recebemos a notícia do falecimento do apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, o Gugu, aos 60 anos. Os colaboradores da Câmara Municipal de Osasco desejam conforto aos familiares, amigos e fãs do apresentador”, afirma nota da Câmara.

Gugu morreu após sofrer uma queda de uma altura de cerca de quatro metros e bater a cabeça ao tentar fazer um reparo no ar-condicionado, no sótão de sua casa em Orlando, nos Estados Unidos.

O corpo do apresentador deve chegar ao Brasil até quinta-feira (28) e será velado, em cerimônia aberta ao público, na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O enterro deve ser no cemitério do Morumbi.

O governador João Doria (PSDB) decretou luto oficial de três dias no estado: “Muito triste com a morte do Gugu Liberato. O Brasil perde um grande talento, a TV brasileira um de seus principais comunicadores, e eu perco um querido amigo. Meus profundos sentimentos a todos os familiares e amigos do Gugu”, declarou.

O presidente Jair Bolsonaro também manifestou pesar pela morte do apresentador: “Com profundo pesar presto solidariedade à família do apresentador Gugu Liberato. O país perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva, que por décadas levou informação e alegria aos lares brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os corações de todos”.