Vereadores de Osasco participam de Marcha a Brasília

Termina nessa sexta-feira (29) a 23ª edição da Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios e a 21ª Marcha dos Legislativos Municipais, eventos realiados nessa semana na capital federal.

publicidade

Ambos contaram com a participação dos vereadores de Osasco Ribamar Silva (PSD), presidente da Câmara, e de José Carlos Santa Maria (Patriota). Os dois encontros discutem ações para o fortalecimento do Poder Legislativo municipal e dos municípios.

A Marcha a Brasília foi organizada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e reuniu cerca de 8,1 mil municipalistas brasileiros para debater assuntos na área de gestão municipal e dialogar com os pré-candidatos à presidência da República. Houve, ao final, a assinatura de uma carta-compromisso com a pauta de reivindicações da CNM.

publicidade

Já a Marcha dos Legislativos Municipais, organizada pela União dos Vereadores do Brasil (UVB), contou com a participação de 3,5 mil vereadores e debateu temas estratégicos, além de também dialogar com os principais pré-candidatos ao Planalto.

Ribamar aproveitou a visita a Brasília para levar ao Ministério da Saúde reivindicações da população para a melhoria das políticas públicas. “Reforçamos nosso pedido de investimentos em programas na área da saúde em Osasco. Estar aqui é importante para que o governo não esqueça da gente. Quem não é visto, não é lembrado”, disse Ribamar.

publicidade

O vereador Zé Carlos Santa Maria concorda que a visita à capital federal ajuda a dar visibilidade às reivindicações da cidade. “Nossa população merece que o governo federal nos olhe com mais atenção”, comentou.