Vereadores de Osasco se reúnem com Damares em Brasília

Vereadores de Osasco se reuniram nesta quarta-feira (12), em Brasília, com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Em pauta, a solicitação dos parlamentares para que a cidade receba oficinas sobre enfrentamento à exploração e violência contra crianças e adolescentes.

Participaram da comitiva osasquense o presidente da Câmara Municipal, vereador Ribamar Silva (PSD), Carmônio Bastos (Podemos) e Fabio Chirinhan (PP). Eles foram acompanhados pelo deputado federal Roberto de Lucena e pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) da cidade, Pedro Paulo da Silva.

“Confiamos no trabalho extraordinário realizado pela ministra no combate à pedofilia e na garantia dos direitos das mulheres e crianças contra todo tipo de violência doméstica e sexual, acentuadas durante a pandemia”, declarou Ribamar Silva. “Seguimos confiantes e trabalhando para garantir a proteção de nossas crianças. Obrigado, ministra, pelo acolhimento e compromisso firmado em olhar por Osasco com mais atenção”, completou o presidente da Câmara osasquense.

