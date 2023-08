Vereadores osasquenses participam de sessão itinerante da Câmara no Baronesa

O programa Câmara no Seu Bairro, que leva sessões itinerantes da Câmara Municipal aos bairros de Osasco, chegou ao Jardim Baronesa. Na noite da última sexta-feira (4), a população lotou as dependências do CEU das Artes Yolanda, onde apresentaram demandas aos vereadores.

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Carmônio Bastos (Podemos), abriu a solenidade com boas-vindas. “A ideia do projeto é trazer a casa do povo para mais perto da população, estreitando as relações entre os parlamentares e a municipalidade, que tem muitas demandas para apresentar”, afirmou.

Segundo ele, o programa “Câmara no Seu Bairro” terá, ao menos, mais três edições até o final deste ano e, se não houver impedimentos devido às eleições de 2024, o programa também deve ser realizado no próximo ano.

Os vereadores José Carlos Santa Maria (Patriota), Julião (PSB), Emerson Osasco (Rede), Pelé da Cândida (MDB), Juliana da AtivOZ (PSOL), Adauto (PDT), Laércio Mendonça (PSD) e Elsa Oliveira (Podemos) compareceram na edição do Jardim Bonança e se dispuseram ouvir a população.

Morador do Bonança, Emerson Osasco apontou algumas dificuldades enfrentadas, principalmente por aqueles que são deficientes. “Estamos lutando pela construção de uma rampa para que todos tenham acesso aos serviços CEU”, apontou o parlamentar ao citar as demandas da região.

O “Câmara no Seu Bairro” volta a acontecer no mês de setembro, desta vez em um ponto da Zona Sul da cidade.