Vereadores participam de treinamento do app SOS Escola em Osasco

Entrou em funcionamento em Osasco nesta quinta-feira (20) o aplicativo SOS Escola. Ontem, os diretores das escolas municipais tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre o funcionamento da ferramenta.

publicidade

“É mais um canal para que possamos nos sentir mais seguros nas escolas. Sabemos que há um esforço do município para promover segurança para todos os profissionais que atuam na nas escolas, para os alunos e para os pais”, comentou Alessandra Guetti, diretora da EMEF Tobias Barreto de Menezes.

O vereador e presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Josias da Juco (PSD), falou sobre a importância do aplicativo para as escolas, comemorando a extensão da ferramenta para escolas particulares e estaduais do município.

publicidade

“As forças de segurança estão unidas para proporcionar segurança e tranquilidade para nossos alunos. Esse aplicativo é mais uma ferramenta nessas ações e estou muito feliz que o prefeito Rogério Lins tenha decidido ampliar o uso do botão de alerta para a rede particular e estadual de ensino”, comentou o parlamentar.

Presidente da Comissão Permanente da Criança, do Adolescente, da Juventude e da Mulher, Elsa Oliveira (Podemos) também está acompanhando as ações desenvolvidas pela cidade no sentido de proporcionar mais segurança nas escolas. Para a vereadora a prioridade neste momento são as crianças e adolescentes.

publicidade

“Passamos por um momento de muita pressão, e essas ações reforças as políticas públicas para garantir segurança a todos nas escolas. Esse aplicativo é mais um canal que os profissionais poderão utilizar em alguma eventualidade”, comentou Elsa Oliveira reforçando a importância de evitar o compartilhamento de fake news. “É preciso ter consciência de que as fake news provocam insegurança e pânico”, declarou.

No comando da Guarda Municipal de Osasco, Miguel Arcanjo Maidana explicou para os diretores presentes no treinamento que o botão só deve ser acionado para casos de segurança e que não pode ser usado para testes. “Quando acionado recebemos a notificação e imediatamente enviamos viaturas para a unidade. Não podemos ser acionados para ver se o serviço funciona. É preciso ter responsabilidade”, disse Maidana.

De acordo com o Secretário de Educação, Cláudio Piteri, apenas diretores, vice-diretores e coordenadores escolares terão acesso ao aplicativo. “Sempre um desses profissionais estará na escola e ele tem autoridade para acionar o serviço caso seja necessário”, comentou Piteri.