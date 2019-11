Vereadores pedem nova rodoviária em Osasco

Os vereadores de Osasco entregaram ao prefeito Rogério Lins (PODE) um pedido para que seja construída uma nova rodoviária na cidade.

Em encontro com um grupo de parlamentares nesta segunda-feira (18), o chefe do Executivo disse que será feita uma reforma emergencial na atual rodoviária até o fim do ano e está em estudo uma parceria público-privada para a construção de uma nova.

“O prefeito assumiu o compromisso de fazer uma reforma, nesses 30 dias, uma coisa paliativa, para dar atenção no final do ano e estudar o melhor jeito para que se possa construir uma nova rodoviária que atenda à nossa população de Osasco”, afirmou o presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva (sem partido).

Também participaram da reunião com o prefeito os vereadores De Paula (PSDB), Jair Assaf (PROS), Ni da Pizzaria (PODE), Ricardo Silva (PRB), Daniel Matias (PRP) e Alex Sá (PDT). O pedido de construção da nova rodoviária foi assinado por todos os 21 vereadores da Casa.

Estado precário

O estado precário da rodoviária do município tem sido assunto constante durante as sessões parlamentares e chegou, recentemente, a ser objeto de Moção do vereador De Paula, que apontou as condições da rodoviária.

“Sem local apropriado para embarque e desembarque, os ônibus são obrigados a estacionarem na rua, fora do abrigo, deixando passageiros com suas bagagens a mercê do tempo e sem segurança. O local, antes utilizado para o estacionamento dos ônibus, está em desuso devido à falta de acesso, cercado por tapumes, bem como os antigos guichês, causando uma impressão de abandono e descaso”, justificou De Paula na Moção.

“Outra questão é a falta de segurança, principalmente no horário noturno, quando a região passa a ser frequentada por moradores de rua e usuários de droga”, completou o parlamentar.

Comissão de Obras

A iniciativa de entregar o pedido ao prefeito partiu da Comissão de Obras e Administração Pública da Câmara de Osasco, um grupo permanente que tem a função de estudar os projetos que envolvam obras que a Prefeitura pretenda realizar e fiscalizar a prestação de serviços públicos. A comissão é presidida pelo vereador De Paula, tem como relator o vereador Jair Assaf e conta ainda com a participação dos vereadores Ni da Pizzaria, Ricardo Silva e Daniel Matias, como membros.

Obra emergencial

O prefeito Rogério Lins reconheceu a necessidade de adequações emergenciais apontadas pelos parlamentares e se comprometeu a fazer obras para melhorar o atendimento à população no final do ano, época em que a demanda por ônibus rodoviários aumenta bastante devido às comemorações do Natal e Ano Novo.

O prefeito ainda assegurou que vai determinar à Prefeitura que inicie estudos para viabilizar a construção de uma nova rodoviária na cidade. Uma alternativa que está sendo considerada é uma parceria público-privada para a realização da obra, o que não comprometeria o orçamento do município para o próximo ano, afirmou.