Vereadores pedem vinda do Ceagesp para Carapicuíba

Por unanimidade, os vereadores de Carapicuíba aprovaram, nesta terça-feira (28), a Moção de Apoio à instalação do novo Ceagesp na cidade. O documento segue agora para as mãos do governador de São Paulo, João Dória, e de Igor Soares, prefeito de Itapevi e atual presidente do CIOESTE (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo).

Uma área existente na região da Lagoa de Carapicuíba é uma das quatro em estudo para a implantação do entreposto. De acordo com os parlamentares, o Ceagesp na região pode representar um significativo incremento da arrecadação e oferta de empregos, entre outros benefícios.

O terreno na Lagoa de Carapicuíba, proposto pela empresa FRAL, fica próximo à região de Osasco, além de ter acesso pela rodovia Rodoanel Oeste. O local tem total de 1,9 milhão de m² e sugestão de 864m² de área construída.

Publicidade

O Governador João Doria e o presidente Jair Bolsonaro se reuniram em Brasília no fim de abril e definiram que o Ceagesp será transferido da União para o governo de São Paulo e mudará de endereço até o final de 2020.

“Até o final do ano que vem, ele estará em um novo endereço, em uma área até seis vezes maior que a área que ele hoje ocupa. Com isso, vamos ter mais permissionários, uma condição melhor física e operacional. Este novo local será próximo a uma rodovia, o que permitirá uma ligação mais rápida e eficiente com o Porto de Santos e com as demais rodovias federais e estaduais”, disse Doria, sem dar o endereço.

Publicidade

Das quatro propostas em estudo, duas ficam na região: o terreno na região da Lagoa de Carapicuíba e uma área em Santana de Parnaíba.

Privatização

Após receber a Ceagesp, o governo pretende iniciar o processo de privatização da empresa, que deverá ser concluído ao longo do ano que vem, segundo as projeções do governo.

Vale do Silício de São Paulo

A Ceagesp será transferida do Ministério da Agricultura para a Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento e o novo espaço será viabilizado por meio de recursos privados, diz o governo do estado.

No atual local do Centro será implantado o CITI (Centro Internacional de Tecnologia e Inovação), também em parceria com a iniciativa privada. “Será o Vale do Silício de São Paulo, com 650 mil metros quadrados de área dedicada à tecnologia”, explicou o governador.