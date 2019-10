Vereadores querem área pública para batismo religioso em Carapicuíba

A Câmara Municipal de Carapicuíba aprovou, nesta terça-feira (8), durante a 31ª Sessão Ordinária, requerimento do vereador Dr. Vong (PV) no qual ele solicita à Prefeitura resposta sobre pedido para que o município doe em comodato um espaço no Parque dos Paturis para a construção, por meio de um mutirão entre igrejas, de um batistério.

A área pública para a implantação de um batistério foi pedida pelos vereadores Valdemar da Farmácia (PV), Ari Cardozo (Republicanos) e Irmão Jucelino (PL).

