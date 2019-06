Vereadores rejeitam projeto de lei por Bilhete Único em Cotia

Durante a 18ª Sessão Ordinária, realizada na terça-feira, dia 3 de junho, a maioria dos vereadores de Cotia rejeitaram projeto de lei que determinava a implantação de Bilhete Único na cidade.

O Projeto de Lei nº 7/2019, que dispõe sobre a criação do Bilhete Único no transporte coletivo municipal, do vereador Eduardo Nascimento (PSB), foi rejeitado com 11 votos contrários. A Câmara de Cotia tem 13 parlamentares.

Na Tribuna, os vereadores que votaram contra a proposta alegaram que ela gera custos ao Município e por isso apresenta vício de iniciativa, ou seja, precisa ser proposta pelo Poder Executivo para que possa ser sancionada.

