Vereadores votam reajuste salarial para professores de Osasco nesta sexta

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, Ribamar Silva (PSD), convocou os parlamentares para votarem o Projeto de Lei Complementar nº 08/2021, que dispõe sobre a revisão do valor da hora/aula inicial dos professores da rede pública municipal. A sessão extraordinária acontece nesta sexta-feira (17), a partir das 9h.

O projeto prevê aumento de 38,6% no valor da hora/aula inicial dos Professores de Educação Infantil; 33,3% no valor da hora/aula inicial para os professores de Educação Básica I e professores adjuntos de Educação Básica I e de 12,08% para a hora/aula inicial dos Professores de Educação Básica II e Professores Adjuntos de Educação Básica II.

Ribamar Silva explica que a urgência em votar este projeto do executivo vem ao encontro do compromisso assumido pelo Prefeito Rogério Lins em atender as reivindicações dos professores para a equiparação salarial. “Essa é uma luta antiga dos professores. Uma valorização necessária inclusive para o desenvolvimento da nossa cidade”, diz.

Para a votação deste projeto o presidente da Câmara de Osasco criou uma Comissão Especial para que o projeto seja analisado. “Sendo aprovado, fica autorizado o pagamento com reajuste a partir de janeiro”, completa o presidente da Câmara.