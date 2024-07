Véspera de feriado estadual traz queda de temperatura e chuva

A previsão do tempo para segunda-feira (8), véspera do feriado estadual em São Paulo, indica uma mudança significativa nas condições climáticas, com destaque para queda nas temperaturas.

O dia começará com sol, mas haverá presença constante de muitas nuvens no céu. A instabilidade aumentará ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva tanto no período da tarde quanto à noite. A umidade relativa do ar oscilará entre 49% (mínima) e 91% (máxima), contribuindo para a sensação de tempo mais fresco.

Osasco

Mínima: 15°C

Máxima: 22°C

Barueri

Mínima: 13°C

Máxima: 22°C

Carapicuíba

Mínima: 14°C

Máxima: 21°C

*Com informações do Climatempo.