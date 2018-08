Vestibular de agosto do Unifieo tem inscrição gratuita pela internet

Vai até o dia 9 de agosto o prazo de inscrições para o terceiro vestibular para vagas remanescentes do Centro Universitário Fieo (Unifieo). As inscrições feitas pelo site da universidade, www.unifieo.br, são gratuitas.

Publicidade

Para o processo seletivo agendado, o prazo termina no dia 7 de agosto, às 16 horas. As inscrições serão recebidas no guichê de atendimento do processo seletivo – localizado no campus Vila Yara, na Av. Franz Voegeli, 300 – Osasco, de segunda a sexta, das 9h às 21h, e aos sábados, das 9h às 13h; ou por meio do site da universidade.

O candidato que se inscrever pela internet para o processo seletivo tradicional deve anotar o número de inscrição apresentado após o preenchimento do formulário e acompanhar o processono site.

Já os candidatos ao processo seletivo agendado deverão efetuar a inscrição e pagamento de taxa com até dois dias de antecedência do dia escolhido para a realização da prova.

Os cursos

Ao todo são oferecidos pelo Unifieo 25 cursos de graduação de ensino superior e outros 15 cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. São oferecidos cursos de graduação e Licenciaturas presenciais e de ensino a distância (EAD).