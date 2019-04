Vestibular do Unifieo nesta quarta (1º) oferece até 100% de desconto nos cursos

O Centro Universitário Fieo – Unifieo, em Osasco, realiza nesta quarta-feira (1º) a primeira prova de vestibular para o segundo semestre de 2019.

Um dos cursos mais pedidos que retornam com força total é a graduação em Jornalismo. Outro destaque do Unifieo são os cursos de Ensino à Distância (EAD) no próprio campus da Vila Yara e diversos polos pelo Brasil. São mais de 30 cursos Presenciais e EAD, além de pós-graduação e mestrado.

A prova será realizada a partir das 11h. Também é possível optar pelo vestibular no dia 4, sábado. Não há taxa de inscrição e ainda é possível obter até 100% de desconto no curso.

O Campus e Polo Vila Yara fica na Avenida Franz Voegeli, nº 300. As inscrições estão abertas em: www.vestibular.unifieo.br / Telefone 3681-6000 – ou Whatsapp 94017-1888.