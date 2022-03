Vestibular Univesp: universidade virtual gratuita abre 1,3 mil vagas em Osasco e região

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), mantida pelo governo do estado, está com as inscrições abertas para o vestibular 2022. Em Osasco, Carapicuíba e região, são oferecidas 1.305 vagas em cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogo.

A universidade oferece nove cursos: Licenciaturas em Pedagogia, Letras, Matemática, Bacharelados em Ciência de Dados, Tecnologia da Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, e os novos, em Administração e Processos Gerenciais.

Serão ofertadas mais de 31 mil vagas em 347 municípios paulistas. Nas cidades que fazem parte do Consórcio Intermunicipal (Cioeste), foram abertas 1.305 vagas: em Osasco, foram abertas 300 vagas, Carapicuíba (300), Itapevi (240), Santana de Parnaíba (150), Jandira (120), São Roque (9), Cajamar (75) e Araçariguama (30).

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line. A universidade também conta com os polos, que são espaços físicos, onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades como provas e discussões em grupo.

Inscrições no Vestibular 2022 da Univesp:

As inscrições vão até o dia 25 de abril, às 23h59, e devem ser feitas pelo site vestibular.univesp.br. A taxa para se inscrever é de R$ 45. O edital e mais informações estão disponíveis no site da Univesp.