Via abre vagas de emprego para pessoas com deficiência

A Via, dona das marcas Casas Bahia, Ponto e Extra.com.br, está com vagas de emprego abertas para pessoas com deficiência (PcDs). As oportunidades são para trabalhar em diversas regiões do país, nas áreas corporativa e operacional.

Entre as oportunidades estão analista de atendimento ao cliente júnior, operador de centro de distribuição, comprador pleno (marketing), analista de controladoria, analista de planejamento, analista de contabilidade, caixa, vendedor, conferente, assessor de atendimento, operador de caixa e técnico de segurança do trabalho.

Com uma política de inclusão sólida e quase 2 mil colaboradores com este perfil, a Via se uniu ao Oportunidades Especiais, uma plataforma de empregabilidade para PcD, para dialogar diretamente com o seu público-alvo.

“No último dia 17, quando fizemos uma Feira de Carreiras on-line, recebemos mais de 160 currículos”, conta Rosi Balabram, diretora de Gestão de Pessoas da marca. Segundo ela, embora o evento já tenha acontecido, o processo seletivo segue aberto para diversos cargos.

Como se candidatar às vagas de emprego para PcD na Via:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento da Via, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo. No mesmo site também é possível encontrar mais informações sobre as vagas.

Sobre a empresa

A Via é líder no varejo de eletrodomésticos e eletroeletrônicos no Brasil, presente no e-commerce e nas lojas das Casas Bahia e Ponto, além das marcas: Extra.com.br, banQi, móveis Bartira, CNT Logística, Asap Log, I9XP e Celer, e participação na Distrito.

Com mais de 40 mil colaboradores, a companhia está presente em mais de 450 municípios brasileiros, 20 estados e no Distrito Federal. Possui a maior e mais digital rede logística do Brasil, conectando cerca de mil lojas físicas e 28 centros de distribuição, além de hubs de entregas para mais de 28 milhões de clientes ativos.