Via de acesso ao Rodoanel será duplicada em Carapicuíba

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), esteve em Carapicuíba, na última terça-feira (18), para entregar o novo Sistema Viário do Jandaia. Na oportunidade, ele assinou também a autorização da duplicação da Avenida Antônio Faustino dos Santos, que dá cesso ao Rodoanel.

publicidade

O novo sistema viário facilitará o trânsito e a circulação de pedestres na região, reduzindo a incidência de congestionamentos e acidentes. De acordo com o governo paulista, a obra também contribuirá para diminuir a ocorrência de alagamentos no local. O investimento estadual foi de R$ 4,7 milhões.

Já para a duplicação da Avenida Antônio Faustino dos Santos, o valor do investimento é de R$ 6 milhões. A intervenção trará mais segurança à população que circula no entorno do Parque dos Paturis e da Cohab, além de uma melhoria na mobilidade urbana e na acessibilidade ao município de Osasco e ao Rodoanel Mário Covas.

publicidade

Programas Nossa Casa e Casa SP Afro Brasil em Carapicuíba

O governo estadual também autorizou aporte de R$ 4,3 milhões em recursos da modalidade Nossa Casa – Apoio para fomentar a construção de 332 unidades habitacionais do Residencial Vila Nova Fazendinha, em Carapicuíba.

Os recursos serão disponibilizados na forma de subsídio para que famílias com até três salários mínimos façam a aquisição de moradias em empreendimentos aprovados pela Secretaria Estadual da Habitação.

publicidade

Serão liberados R$ 5,8 milhões para Carapicuíba, sendo R$ 5 milhões para obras de infraestrutura urbana e R$ 765 mil para construção de uma unidade da Casa SP Afro Brasil, que necessita da indicação de terreno por parte do município para ser implantado.