Via no centro de Cotia ganha lombadas eletrônicas

A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia finalizou nesta quinta-feira (25) a instalação de lombadas eletrônicas na avenida Antônio Mathias de Camargo, região central da cidade.

publicidade

Os equipamentos, que estão em fase de testes, limitarão a velocidade na via em 30km/h, para os veículos que trafegam sentido centro e, em 40km/h para o fluxo no sentido bairro. “Na descida da av. Antônio Mathias de Camargo, por estar em área escolar, a lombada eletrônica limita a velocidade em 30km/h para garantir mais segurança aos transeuntes, trata-se de um local que exige mais cautela por parte dos motoristas”, esclareceu o titular da pasta, Joaquim Brechó, ressaltando que as velocidades estabelecidas são regulamentadas com base em Resolução do Conselho Nacional de Trânsito.

Os resultados serão acompanhados pelos agentes de trânsito pelos próximos dias.

publicidade

Segundo o Setran, a implantação dos equipamentos eletrônicos na Antônio Mathias de Camargo faz parte de um projeto municipal que contempla a implantação de instrumentos de controle de velocidade e de fiscalização em diversos pontos da cidade. Na estrada de Caucaia do Alto, por exemplo, a Setram finaliza a instalação de radares em diversos trechos, além de lombadas eletrônicas. “O objetivo é aumentar a segurança de motoristas e pedestres nas ruas de Cotia. A cidade cresceu muito nos últimos anos e o volume de veículos que trafega pela cidade exige providências do poder público no sentido de disciplinar o viário, buscar a segurança e a integridade de todos, além de melhorar a mobilidade urbana”, salientou Brechó.