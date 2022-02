Via Rápida: inscrições abertas para curso gratuito de porteiro e controlador de acesso em Cotia

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de porteiro e controlador de acesso destinado aos moradores de Cotia que tenham 16 anos ou mais. A iniciativa, do programa estadual Via Rápida, oferece ainda uma bolsa-auxílio de R$ 210 (pagamento único) aos alunos que concluírem o curso.

publicidade

Com duração de 60 horas, o curso de porteiro e controlador de acesso oferece aos alunos capacitação para recepcionar e orientar moradores de condomínios ou usuários de edifícios comerciais e empresas, zelando pela segurança pessoal e patrimonial.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br. As vagas são limitadas. As aulas serão online e terão início na terça-feira (8).

publicidade

Serviço

Inscrições para curso gratuito de Porteiro e Controlador de Acesso em Cotia

publicidade

Link de inscrição: www.cursosviarapida.sp.gov.br

Público-Alvo: Jovens e adultos a partir de 16 anos