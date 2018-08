Viaduto da Araguaia: com 40% das obras concluídas, via deve ser entregue no início de 2019

Viaduto da Araguaia: com 40% das obras concluídas, via deve ser entregue...

A Prefeitura de Barueri pretende concluir até o 1º trimestre de 2019 a construção do viaduto sobre a alameda Araguaia, no Tamboré. As obras estão em fase de execução dos pilares para o lançamento de novas lajes e já somam mais de 40% de serviços finalizados.

A obra é construída pelo sistema de pré-moldado, com duas faixas de rolagem em cada sentido e pistas elevadas. Poderá ser usado para o tráfego de veículos pesados, tem formato de “S” e soma 7,3 metros de largura, com extensão total de 680 metros. O ponto mais alto terá 11 metros de altura variável.

O viaduto sobre a alameda Araguaia complementa o minianel viário formado pela interligação com a alça de acesso e viaduto sobre a rodovia Castello Branco (km 22,3), avenida Sylvio Honório Álvares Penteado, avenidas Tucunaré e Paiol Velho.

O investimento em mobilidade urbana no novo trecho, com construções e alargamento de vias, tem como objetivo desafogar o fluxo de entrada e saída de veículos na região de Alphaville e Tamboré, estendendo-se a Santana de Parnaíba, sem a necessidade de tráfego pela alameda Rio Negro e avenida Piracema.

Imperial quase concluído

Outro viaduto em construção em Barueri é no Parque Imperial. Fica na entrada do bairro, onde, ao mesmo tempo, o projeto compreende ainda o alargamento da avenida João Rodrigues Nunes e da rua Chico Mendes. Mais de 70% das obras já estão concluídas e a entrega do trecho está prevista para dezembro deste ano.

O viaduto visa tornar o trecho viário mais retilíneo, possibilitando maior fluxo ao trânsito e segurança aos pedestres. Terá cerca de 180 metros de extensão com 10,5 metros de largura, duas faixas de rolamento e passagem para pedestres.