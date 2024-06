ViaMobilidade abre vagas para Aprendiz de Atendimento nas linhas 8 e 9

A ViaMobilidade, responsável pela operação das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, está com inscrições abertas para o programa de Aprendiz de Atendimento.

Os candidatos interessados devem ter o Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar nos períodos da manhã e tarde. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de julho através deste site.

Entre as principais responsabilidades do cargo estão o apoio no atendimento a pessoas com deficiência nas estações, atendimento a solicitações diversas, elaboração de relatórios e suporte nas atividades da área designada. Esta posição oferece aos aprendizes uma visão ampla das operações de uma das maiores redes de transporte público da América Latina.

O pacote de benefícios oferecido inclui:

Assistência médica-hospitalar;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Vale refeição ou alimentação;

Vale transporte ou estacionamento no local de trabalho;

Wellhub (Gympass);

Folga no dia do aniversário.

O salário não foi informado no site da vaga.