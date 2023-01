Viamobilidade aciona Sistema Paese entre as estações Lapa e Carapicuíba

Devido a problemas na rede áerea na região da estação Imperatriz Leopoldina, a Viamobilidade, concessionária que administra a Linha 8-Diamante, acionou hoje (30) o Sistema Paese, que oferece ônibus gratuitos que estão circulando entre as estações Lapa e Carapicuíba.

Segundo a Viamobilidade, os trens estão operando com maior intervalo e circulam em uma única via entre as estações Lapa e Osasco.

Ainda de acordo com a empresa, os passageiros estão sendo orientados por avisos sonoros e pelo AAS (Agentes de Atendimento e Segurança).

A empresa informa que técnicos da concessionária atuam para a normalização da operação.

Nas redes sociais, os usuários da linha reclamam bastante das constantes falhas. “Cheguei mais de 40 minutos atrasado no trabalho”, disse um internauta no Instagram.

“Sou de Itapevi, moro na região há 30 anos. Antes dessa privatização, havia sim problemas com a linha 8 diamante, mas não problemas como esses após privatizar”, afirmou Rafa Matos, também na rede social.