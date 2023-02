Viamobilidade faz manutenção na linha 9-Esmeralda a partir das 23h de hoje (1)

A Viamobilidade, concessionária das linhas ferroviárias 8-Diamante e 9-Esmeralda, irá realizar a partir das 23h de hoje (1) manutenção programada na linha 9, que liga Osasco a Grajaú.

publicidade

Por conta dos serviços, entre hoje e sexta-feira (3), no período das 23h à meia-noite, os trens terão intervalo de 20 minutos entre as estações Grajaú e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal.

Já no sábado (4), a manutenção prossegue, só que mais cedo, a partir das 20h30, e vai até a meia-noite, entre as estações Osasco e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal. Os intervalos entre os trens nesse dia devem chegar a 22 minutos.

publicidade

No domingo (4), encerrando a manutenção programada, a ação será das 8h às 18h, entre as estações Grajaú e Bruno Covas-Mendes/Vila Natal, com intervalos entre os trens de 20 minutos nesse trecho.