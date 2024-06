ViaMobilidade realiza manutenções nas Linhas 8 e 9 do Metrô nesta semana

A ViaMobilidade, concessionária das linhas ferroviárias que atendem a região, dará continuidade às manutenções programadas nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda nesta semana.

Linha 8-Diamante

No próximo domingo (23), das 4h à meia-noite, os intervalos entre as composições serão ampliados. Entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Barueri, o intervalo será de 10 minutos, enquanto entre Barueri e Itapevi, o tempo de espera será de 20 minutos.

Linha 9-Esmeralda

As manutenções na Linha 9 ocorrerão em diversos horários ao longo da semana. Até sexta-feira (21), das 23h à meia-noite, haverá intervalos de 17 minutos entre as estações Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.

No domingo (23), das 4h às 9h, os usuários enfrentarão intervalos de 10 minutos entre Osasco e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal. Já das 9h às 17h, esse intervalo aumentará para 17 minutos. Por fim, das 21h à meia-noite, o tempo de espera será de 10 minutos entre Osasco e Jurubatuba, e de 20 minutos entre Jurubatuba e Bruno Covas/Mendes-Vila Natal.

Segundo a ViaMobilidade, as intervenções incluem a troca de trilhos, dormentes, aperfeiçoamento dos sistemas de alimentação elétrica e sinalização.