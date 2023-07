Viamobilidade recebe novo trem importado da França

A Viamobilidade, concessionária responsável pelos trens que atendem a região, anunciou que recebeu neste fim de semana, o segundo trem produzido pela francesa Alstom para as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda.

A composição faz parte da frota de 36 composições que estão sendo entregues.

Segundo a empresa, o trem entra agora em fase de testes antes de integrar a operação. O primeiro trem entregue já está sendo utilizado nas linha.

De acordo com o blog Metrô CPTM, o trem francês chegou danificado no pátio de Presidente Altino. O repórter fotográfico do blog flagrou a estrutura de metal do aparelho de ar-condicionado amassada.

Segundo a Viamobilidade, a tampa do aparelho de ar-condicionado foi danificada no processo de transporte. “Contudo, não houve nenhum prejuízo ao sistema de ar ou à infraestrutura da composição”, afirma a empresa.

De acordo com o blog, a concessionária entrou em contato com a fabricante e o processo de substituição já está em andamento e não afetará as próximas etapas de ingresso e início das operações.