ViaMobilidade reforma banheiros nas estações das Linhas 8 e 9, que passam por Osasco e região

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação das Linhas 8 e 9, que atendem cidades como Osasco, Barueri e região, concluiu a primeira etapa das obras de reformas de sanitários nas estações. Os banheiros das estações Osasco, Carapicuíba, Itapevi e Pinheiros já foram revitalizados.

As melhorias incluem o concerto de vazamentos, troca de louças, torneiras, espelhos e melhora na acessibilidade a PCDs (Pessoas com Deficiência e Mobilidade reduzida), com instalação de barras de apoio. No total, estão previstas intervenções em 278 cabines (boxes).

Ao todo, são 136 banheiros que atendem os passageiros nas estações das Linhas 8 e 9. De acordo com a ViaMobilidade, as demais reformas devem acontecer até julho deste ano.

