ViaOeste desvia o tráfego na Raposo Tavares para implantação de vigas em viaduto

Nessa segunda e terça-feira, dias 18 e 19 de abril, a concessionária ViaOeste vai desviar o tráfego na rodovia Raposo Tavares para a implantação de 12 vigas de concreto em um viaduto sobre a linha férrea no km 89+100, no trecho que margeia o bairro Brigadeiro Tobias, em Sorocaba.

Serão implantadas quatro vigas que pesam cerca de 100 toneladas cada e mais oito estruturas com peso médio de 35 toneladas.

Desde às 7 horas de hoje (18), o fluxo nos dois sentidos da rodovia está sendo desviado para a Avenida Bandeirantes, que corta o Bairro Brigadeiro Tobias.

A previsão é que o tráfego seja normalizado na rodovia a partir das 17 horas de amanhã (19).

Este é o último dos quatro viadutos implantados pela concessionária no trecho da rodovia Raposo Tavares que está sendo duplicada, entre o km 86+900 e o km 89+700. Já estão prontos os viadutos do km 87+300, km 88+800 e 89+300.

As obras contemplam a construção de nova pista no sentido capital com duas faixas de rolamento e acostamento pavimentado. Estão sendo implantados ainda dispositivos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas para segregar as duas pistas em toda a extensão do segmento.

Também será implantada alça para retorno no dispositivo localizado no km 87+300.

De acordo com a Viaoeste, a duplicação desse trecho da Raposo Tavares foi iniciada em abril de 2021 por meio do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, sob a coordenação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).

O prazo contratual para conclusão desse trecho é dezembro de 2022. O investimento previsto nesse segmento, de quase três quilômetros, é de R$ 46 milhões.