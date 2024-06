ViaOeste faz remanejamento de ponto de ônibus no trevo do Rotary, em Barueri

ViaOeste faz remanejamento de ponto de ônibus no trevo do Rotary, em...

A CCR ViaOeste, concessionária responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo, em continuidade às obras de implantação de novas pistas marginais na Rodovia Castelo Branco, em Barueri, deslocou o ponto de ônibus próximo ao trevo do Rotary. O remanejamento temporário foi da parada localizada no km 26,5 da marginal oeste, sentido interior.

Em alinhamento com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri (Semurb), a nova parada de ônibus foi reposicionada cerca de 200 metros à frente. No local, foram implementados um caminho seguro para pedestres e um acesso exclusivo e sinalizado para os coletivos.

Ainda na mesma região, a concessionária realizou um leve desvio na alça de acesso do trevo para a pista oeste da Rodovia Castelo Branco. No entanto, os movimentos do trevo permanecem inalterados.

As intervenções são necessárias para dar prosseguimento às obras de implantação das novas pistas marginais e devem permanecer vigentes até meados de outubro, segundo a CCR ViaOeste.