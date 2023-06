Viaoeste inicia terraplenagem das marginais da Castello

A Viaoeste iniciou hoje (7) as atividades de terraplenagem e pavimentação da nova marginal da Rodovia Castello Branco, no trecho entre o km 26 e km 25, pista leste, no sentido Capital, paralelo à Avenida Anápolis, em Barueri.

A previsão é que as intervenções nesse trecho permaneçam até junho de 2024.

A empresa salienta que os motoristas que trafegam pelo trecho não serão afetados, já que não serão necessárias interdições no viário urbano ou rodoviário, entretanto, os motoristas devem ficar atentos à sinalização no local, em especial, respeitar os limites de velocidade, em razão da movimentação de entrada e saída de caminhões.

Bloqueio de faixa

O bloqueio da faixa da esquerda da Rodovia Castello Branco, do km 30+200 ao km 27 (sentido interior), que já estava com intervenção apenas no período noturno, será estendido e a via ficará com a faixa 1 fechada 24 horas por dia durante o período de obras.