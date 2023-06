Viaoeste interdita trecho de acostamento da Castello Branco em Barueri para obras

A Viaoeste vai interditar mais um segmento de acostamento da via marginal da Castello Branco, no sentido Capital, em Barueri. A interdição começa na segunda-feira (19) para prosseguimento das obras de extensão das vias marginais.

Do km 23+000 ao km 22+500, o acostamento da via marginal e faixa da esquerda da rua Fernando Cerqueira serão isolados para que a concessionária possa executar obras de adequação geométrica e pavimentação, destinados à implantação de novas faixas de rolamento na rua Fernando Cerqueira, que é paralela à via marginal.

Segundo a concessionária, será implantado canteiro de obras neste ponto, com sinalização indicando entrada e saída de caminhões e demais equipamentos. As adequações no trecho devem durar até dezembro.

