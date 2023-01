Viaoeste realiza ação educativa para motociclistas amanhã (17) em Alphaville

A CCR ViaOeste realizará amanhã (17), das 9h às 12h, na Avenida Piracema, em Alphaville, uma ação educativa voltada para os condutores de motocicletas com foco na prevenção de acidentes envolvendo linhas de pipa com materiais cortantes.

A ação terá abordagens educativas, instruções de pilotagem segura e distribuição de materiais informativos aos motociclistas, além da fixação de antenas corta linha de pipa.

A iniciativa será realizada na Avenida Piracema, 772 em parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri – SEMURB e faz parte do Programa de Redução de Acidentes desenvolvido em parceria com a ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo

