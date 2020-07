Vida dupla: com nova identidade, homem que matou a ex em motel em Cotia é assassinado no interior paulista

Foragido desde que matou a ex-mulher, a comerciante de Itapevi Maria Aparecida da Silva Santos, mais conhecida como Telma da Casa do Norte, em novembro de 2017, Cleder Gonzaga Ilário foi encontrado morto na região de Araraquara, no interior paulista.

Cleder vinha utilizando uma identidade falsa, com o nome de Vicente Ricardo Viegas. Vivia há dois anos junto a uma mulher, com quem tinha uma filha de seis meses. A companheira diz que não sabia da vida dupla dele e a bebê foi registrada com o nome falso de Cleder na certidão de nascimento.

Em novembro de 2017, ele sequestrou a ex, Telma da Casa do Norte, em Itapevi, a levou para um motel em Cotia, e a matou a facadas. Após assassiná-la, ele quebrou a porta do estabelecimento e fugiu.

De acordo com jornais de Araraquara, Cleder estava em uma bicicleta elétrica quando foi atropelado por um carro, que ainda deu marcha a ré e lhe atingiu novamente. Os ocupantes do veículo desceram e o colocaram em outro carro, no dia 10 de junho. O corpo dele foi encontrado quase duas semanas depois, esquartejado em um canavial.