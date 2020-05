Vídeo | Dança do “meme do caixão” chega em Itapevi

Quem passou pelas ruas do centro de Itapevi, nesta quarta-feira (20), se deparou com um grupo de homens imitando a dança do “meme do caixão”, que viralizou na internet. A encenação foi gravada por muitas pessoas que presenciaram o alerta inusitado (assista abaixo).

Seis homens, com máscaras e vestidos com ternos, carregaram um caixão e reproduziram o meme que viralizou no Brasil e no mundo durante a pandemia de covid-19.

A intenção da encenação, cômica para muitos, é de conscientizar as pessoas que transitavam nas ruas da cidade sobre o risco que correm caso não usem máscaras ou saiam às ruas sem necessidade.

O vídeo que deu origem ao meme foi publicado em 2017, pela BBC News, mas voltou a circular durante a pandemia, como um apelo à população para que respeitem o isolamento social.