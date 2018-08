Vídeo de mulher em carro com placa de Osasco abandonando cadela na rua viraliza

Viralizou na internet no fim de semana o vídeo que mostra uma mulher em um carro com placa de Osasco abandonando uma cadela em uma rua na região de Pirituba, em São Paulo.

Nas imagens, gravadas por um morador local, a mulher desce do carro, um Meriva Prata, pela porta do lado do motorista, abre a porta do carona, a cadela sai, a motorista volta ao carro e vai embora. O cão ainda corre atrás do veículo.

Publicado por Thiago BranKhoo Azzucar em Sexta, 3 de agosto de 2018

Até às 13h30 desta segunda-feira (6) o vídeo que mostra o abandono do animal, postado na noite de sexta-feira (3), já tinha mais de 1,3 milhão de visualizações no Facebook e a postagem, com foto da cadela e a placa do veículo, identificada por moradores da rua.

Após o triste episódio, a história da cadelinha ganhou um final feliz. Ela já ganhou um novo cuidador, que lhe deu o nome de Lelê.