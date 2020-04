Vídeo do nascimento da filha de Júlio Cocielo, youtuber de Osasco, emociona a internet

O youtuber osasquense Júlio Cocielo postou, na terça-feira (21), o vídeo do nascimento de sua filha com Tata Estanieck e comoveu a internet. O relato já teve mais de 2,1 milhões de visualizações.

No vídeo, Cocielo mostra o momento em que leva a esposa ao hospital. Tata aparece sentindo muitas contrações, mas ri com o marido durante o trajeto. “Amor, me arrependi de não ter trazido uma marmita. Eu tô com fome”, brincou.

Na maior parte do tempo, Cocielo aparece apreensivo e não segurou as lágrimas quando a filha Beatriz veio ao mundo, às 6h do sábado. “Eu não desmaiei, tá? Consegui assistir tudo e não tenho palavras para agradecer e explicar o que é esse momento”, contou o youtuber. “É um amor que não tem explicação, gente”, disse Tata emocionada.

A bebê, com apenas alguns dias de vida, já tem um perfil no Instagram com mais de 800 mil seguidores.

No Twitter, o vídeo emocionou os internautas, que expressaram carinho à família do youtuber e colocou Cocielo nos assuntos mais comentados do momento. “Acabei de assistir o vídeo do nascimento da filha da Tata e do Cocielo e estou aos prantos”, escreveu um rapaz.

“Chorei 3 litros vendo o Cocielo chorar quando a filha dele nasceu”, escreveu uma mulher. “Só quem assiste o Cocielo das antigas mesmo sabe que ele merece demais o que está vivendo”, disse outro internauta.

“Eu acompanho a Tata e o Cocielo desde o começo…. Eu vi o pedido de casamento, chorei. Vi o casamento, chorei. Vi quando anunciaram que estavam grávidos… E agora essa coisa fofa nasceu”, escreveu uma mulher.

