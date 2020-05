Vídeo | Equipe do SAMU de Carapicuíba homenageia motorista que morreu por coronavírus

Ao som de sirenes das ambulâncias, profissionais da saúde e amigos que trabalhavam com o motorista Veridiano Vicente da Silva no SAMU de Carapicuíba prestaram homenagens, na noite desta quinta-feira (21), ao condutor, que morreu em decorrência do novo coronavírus.

O vídeo da homenagem ao motorista (assista abaixo) comoveu a internet e foi compartilhado também pelo prefeito de Carapicuíba, Marcos Neves, que lamentou a perda.

“Compartilho com vocês a emocionante homenagem das equipes do SAMU ao Veridiano, condutor de ambulância que infelizmente faleceu por coronavírus. Um profissional dedicado, trabalhador e querido por todos. Sua motivação era salvar vidas e não deixou nem por um momento de estar na linha de frente dessa luta. Veridiano fez muito por Carapicuíba”, escreveu.

Veridiano foi atendido no hospital de campanha da Policlínica, em Carapicuíba. Ele chegou a publicar uma foto no Facebook na terça-feira (19), dizendo que estava bem, mas não resistiu às complicações da doença e faleceu na quinta.

Veridiano era muito querido por funcionários da saúde, vizinhos, amigos e até pessoas socorridas por ele durante seus anos de trabalho no SAMU.