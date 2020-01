Vídeo mostra assaltante armado roubando pizzaria em Osasco

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um assaltante armado roubando uma pizzaria na Cidade das Flores, em Osasco, na noite deste domingo (26).

O homem chega, conversa com atendentes do comércio, na rua General Newton Estilac Leal, finge ler o cardápio, até que saca a arma e anuncia o assalto. Um cliente que estava próximo ao caixa e outro que entra na pizzaria durante o crime também foram ameaçados.

Quem tiver informações que possam ajudar na localização do criminoso, que pode ter agido em outros estabelecimentos de Osasco e região, pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, a Polícia Militar 190, ou a Guarda Civil Municipal (GCM), 153.