Vídeo mostra perseguição e prisão de bandido que mantinha motorista de app refém no porta-malas

Um vídeo divulgado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Embu das Artes mostra a perseguição e a prisão de um bandido que havia sequestrado e mantinha um motorista de aplicativo refém no porta-malas do próprio carro.

A ocorrência foi no último sábado (8). Enquanto o trabalhador era mantido no porta-malas do veículo, dois criminosos faziam saques bancários com seus cartões, segundo a GCM.

Os guardas desconfiaram de dois indivíduos em um veículo. Após darem ordem de parada para averiguação, os suspeitos fugiram em alta velocidade e foram perseguidos pelos GCMs por cerca de 5 quilômetros.

O motorista pulou do veículo em movimento e conseguiu fugir a pé. O outro criminoso foi preso dentro do carro (vídeo). Com ele foi encontrado um revólver calibre 38.

A vítima foi encontrada presa no porta-malas do veículo. Ele contou que é motorista de aplicativo, foi roubado pela dupla de assaltantes e acredita que seria morto após conseguirem concretizar todos os saques bancários.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para o 47º Delegacia de Polícia, onde foi constatado que o criminoso detido estava também foragido da justiça pelo crime de roubo. O outro bandido continua foragido.