Vídeo mostra resgate de juiz que ameaçava se suicidar em Alphaville, Barueri

Na manhã deste sábado (27) o Corpo de Bombeiros resgatou o juiz federal Laércio Silva, que ameaçava se jogar do prédio do Fórum Trabalhista de Barueri, na Alameda Araguaia, em Alphaville. O resgate aconteceu após mais de 14 horas de negociação, com o juiz no parapeito do edifício.

Bombeiros utilizando tática de rapel conseguiram empurrá-lo para dentro. Também havia sido inflado um colchão de ar no chão para caso o juiz caísse.

Durante as negociações, com o homem no parapeito do prédio, algumas pessoas chegaram a gritar para ele pular.

Laércio teria problemas mentais e chegou a ser aposentado compulsoriamente, mas conseguiu por decisão judicial reverter a aposentadoria e voltar à ativa. Não é a primeira vez que ele ameaça se suicidar.

