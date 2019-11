Vídeo: o emocionante título do São Paulo/Barueri no Campeonato Paulista

Em um vídeo especial postado hoje (12), em seu canal oficial no Youtube, o São Paulo Futebol Clube destacou a conquista do Campeonato Paulista por sua equipe de vôlei feminino, fruto de uma parceria com a Prefeitura de Barueri.

A conquista aconteceu na sexta-feira (8), sobre o Vôlei Osasco-Audax, com uma vitória por 3 sets a 2 na casa das adversárias. “Nem nos meus melhores sonhos eu podia acreditar”, celebrou o técnico José Roberto Guimarães.

Assista ao vídeo especial sobre a conquista do São Paulo/Barueri:

