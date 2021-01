Vídeos mostram estragos da forte chuva desta quinta em Osasco

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o estrago causado pela forte chuva do início da tarde desta quinta-feira (14) em Osasco.

O município registrou diversos pontos de alagamento, em locais como na região central. Uma pessoa ficou ilhada e foi resgatada de bote pelos bombeiros.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estrago da forte chuva em Osasco na tarde desta quinta-feira. pic.twitter.com/oUro7MYTPf — Visão Oeste (@visaooeste) January 14, 2021

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estrago da forte chuva em Osasco na tarde desta quinta-feira. pic.twitter.com/vWPM4n6kwj — Visão Oeste (@visaooeste) January 14, 2021

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o estrago da forte chuva em Osasco na tarde desta quinta-feira. pic.twitter.com/e8epmnwJJy — Visão Oeste (@visaooeste) January 14, 2021

Foram registrados ainda alagamentos em locais como a avenida Fuad Auada, em Presidente Altino, avenida Padre Vicente Melillo, no Umuarama, no Km 18 e no Jardim Roberto.