Vídeos mostram resgate de criança de 5 anos que havia caído em poço em Itapevi

Um menino de 5 anos foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros após cair em um poço, no bairro Chácaras Monte Serrat, em Itapevi. Vídeos registraram o momento em que as equipes de resgate tiram a criança do poço de 15 metros de profundidade.

Uma pessoa que tentou salvar o menino antes da chegada dos bombeiros e acabou caindo também foi resgatada. O caso aconteceu por volta das 19h50 da sexta-feira (19).

Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados para atender a ocorrência. O menino e o rapaz que tentou resgatá-lo foram retirados do poço, examinados e não tiveram lesões.

Resgate de uma criança 5 cinco anos que havia caído num poço na região de Itapevi, sem lesões; um adulto que havia tentado retirar a criança antes da chegada do Corpo de Bombeiros…continua acima.#193R pic.twitter.com/tl0ZLfLKQ3 — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 20, 2021

…também foi socorrido, atendimento realizado com sucesso pelas equipes do: AB-18107, ABS-18115, AC-18002, UR-18114 e com apoio do SAMU. Parabéns aos nossos guerreiros pelo empenho e profissionalismo.#193R pic.twitter.com/zSu1MWNipT — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 20, 2021

No final de janeiro, três homens da mesma família morreram ao cair no poço de um sítio, também em Itapevi. Uma das vítimas desceu para arrumar uma bomba de água e teria desmaiado ao inalar gases tóxicos. Como ele demorou para retornar, o irmão entrou para procurá-lo e também desmaiou. A mesma coisa aconteceu com o terceiro rapaz, que era cunhado das vítimas.

Os três foram retirados do poço pelo Corpo de Bombeiros, mas sem vida. Os óbitos foram confirmados pelo médico da equipe do SAMU, que também atendeu ocorrência.