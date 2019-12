Vila do Natal continua em Carapicuíba neste fim de semana

O encanto e diversão das festividades de fim de ano continuam no Parque dos Paturis. Para a alegria dos pequenos, no domingo (22), a partir das 15 horas, a comemoração trará o grupo ‘Patrulha Canina’, Foto com Papai Noel, Balão de Ar Quente, Feira Gastronômica e Brinquedos Infláveis.

A Vila do Natal, recheada de magia e diversão, também acontece neste sábado (21), a partir das 18 horas, com a mesma programação, exceto a Patrulha Canina.

Vila do Natal em Carapicuíba

Sábado (21/12)

Atrações: Foto com Papai Noel, Balão de Ar Quente, Feira Gastronômica e Brinquedos Infláveis.

Local: Parque dos Paturis (Km 21)

Horário: a partir das 18h

Domingo (22/12)

Atrações: Patrulha Canina, Foto com Papai Noel, Balão de Ar Quente, Feira Gastronômica e Brinquedos Infláveis.

Local: Parque dos Paturis (Km 21)

Horário: a partir das 15h