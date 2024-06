Violência doméstica leva à prisão homem que tinha arma e máquinas de jogo em Osasco

Um homem foi preso no Mutinga, em Osasco, por violência doméstica na segunda-feira (17). No momento da prisão, a Polícia encontrou com o suspeito uma arma de fogo e diversas máquinas caça-níquel.

A ocorrência teve início quando a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de violência doméstica. De acordo com as informações recebidas, um indivíduo armado estaria ameaçando sua companheira e uma amiga dentro de sua residência.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a solicitante na frente da casa, que relatou que, durante uma discussão, o companheiro de sua amiga pegou uma arma, colocou-a na cintura e a expulsou do imóvel, mantendo a esposa dentro da residência.

Diante da situação tensa, o homem, possivelmente sob efeito de álcool e drogas, resistiu à abordagem policial, sendo necessária sua imobilização. Durante a busca na residência, os agentes encontraram uma pistola Taurus 9mm PT92 municiada, escondida debaixo do colchão, além de uma caixa contendo um carregador vazio e outra com nove munições.

A ação policial também resultou na descoberta de 19 máquinas de caça-níquel, noteiros, pendrives, materiais para manutenção e montagem das máquinas, e uma quantia em dinheiro.

O indivíduo, que possuía certificado de registro para a arma apreendida, foi conduzido ao 3º Distrito Policial de Osasco, juntamente com os demais envolvidos e os objetos apreendidos, permanecendo à disposição da Justiça.