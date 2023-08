Visão Oeste sorteará ingressos para o Oz Festival nas redes sociais

A nova edição do maior festival de música de Osasco, o Oz Festival, será realizada nos dias 1 e 2 de setembro, no Estádio José Liberatti, Rochdale. Para incluir os leitores na festança, o Portal Visão Oeste sorteará nas redes sociais um par de ingressos para cada dia do evento.

O sorteio foi lançado na página do Visão Oeste no Instagram. Para participar, o internauta precisa curtir a publicação oficial do sorteio, seguir o @visaooeste no Instagram e marcar um amigo nos comentários.

Os participantes podem comentar quantas vezes quiserem até o dia 21 de agosto, às 18h, quando será feito o sorteio. O resultado será divulgado no Feed e Stories do Instagram neste mesmo dia.

Gusttavo Lima e João Gomes

Gusttavo Lima vai embalar o público no primeiro dia de evento. No repertório, o “Imperador” tem diversas canções de sucesso, como “Balada”, “Bloqueado”, “Termina Comigo Antes” e “Saudade da Minha Vida”.

O segundo dia de Oz Festival terá como principal atração o cantor João Gomes, que tem em seu repertório músicas como “Eu Tenho a Senha”, “Dengo” e “Eu Tenho Você”.

Na edição anterior do Oz Festival subiram ao palco nomes como Luan Santana e a dupla sertaneja Henrique e Juliano.

