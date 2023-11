Visão Oeste sorteia ingressos para o Kinoplex Osasco nas redes sociais

O Portal Visão Oeste promove um sorteio especial nas redes sociais para os leitores que amam produções cinematográficas e querem assistir aos lançamentos gratuitamente no Kinoplex Osasco, no SuperShopping. No total, 20 ingressos* serão sorteados.

Para participar, basta seguir a página oficial do Visão Oeste no Instagram, curtir a publicação do sorteio e marcar dois amigos nos comentários. Lembrando que não vale perfil de páginas, famosos ou fake.

O sorteio será feito na terça-feira, 21 de novembro, depois das 17h. O resultado será divulgado no feed e Stories do Instagram. Comente quantas vezes quiser, e boa sorte!

*Serão dois ganhadores, cada um levará 10 ingressos lilás (válidos nas sessões de segunda a quinta-feira, no Kinoplex Osasco).