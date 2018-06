Visão Oeste teve quase 700 mil visualizações de página no mês de maio

Visão Oeste teve quase 700 mil visualizações de página no mês de...

Em mais um mês de relevante alta nos acessos, o Visão Oeste teve um total de 689.566 visualizações de página no mês de maio, atestam dados do Google Analytics, ferramenta de monitoramento de tráfego na internet. Comparado a maio do ano passado, o aumento é de 124%.

Os números atestam, mês a mês, a consolidação do Visão Oeste como o principal portal de notícias de Osasco, Barueri, Carapicuíba e região. Além da ferramenta do Google, o Visão Oeste aparece com o maior tráfego orgânico entre os sites de notícias da região em outros medidores importantes, como Sem Rush e Similar Web.

No semestre, o Visão Oeste está perto de atingir a marca de 2 milhões de visualizações de página, ainda de acordo com dados do Google Analytics.

Fundado em setembro de 2003, o Visão Oeste teve edição impressa, com tiragem semanal de 35 mil exemplares, até abril de 2017. Há um ano, seguindo uma forte tendência de mercado, deixou o jornal impresso e passou a concentrar esforços em se tornar o principal portal de notícias de Osasco e região.

“Temos de nos adaptar aos novos tempos, às novas ferramentas, para atender aos anseios do leitor. Esse crescimento que temos tido mês a mês é fruto de uma busca constante na prestação de serviços e em captar e atender às demandas de informação da população de Osasco e região, sempre com independência e credibilidade”, destaca o editor do Visão Oeste, Leandro Conceição.

Nova fase

Após se consolidar na liderança de tráfego entre os portais de notícias de Osasco e região, o Visão Oeste entrou em nova fase para ampliar o seu crescimento.

“O fortalecimento das mídias digitais é uma tendência mundial, assim como o desinteresse do consumidor no impresso, que se refletiu na redução das tiragens. O celular mudou tudo! A migração digital é um movimento necessário para veículos de informação como o portal Visão Oeste, que construiu uma história de produção de conteúdo de qualidade e veiculação gratuita. Na nova plataforma podemos oferecer muito mais visibilidade e alcance, para notícias, mas também para os anunciantes, que já não encontram nos impressos o ROI de 5 ou 10 anos atrás”, afirma o diretor de inovação do portal, Jeferson Martinho.

O diretor-presidente do Visão Oeste, Valter Dionísio Alves, defende que “é hora de fortalecer o dinamismo, a proximidade com o leitor, proporcionados pela mídia digital, que é a nova era, como um todo na região de Osasco e pretendemos nos manter cada vez mais fortes como referência em notícias de Osasco e região na internet”.

Para ajudar atingir os novos objetivos, o Visão Oeste mudou o slogan, que passa a ser “Agora o Mundo é Digital”, e lançou campanhas publicitárias para fortalecer a marca.