Visitantes do Parque Shopping Barueri agora podem pagar o estacionamento via app

O Parque Shopping Barueri agora oferece aos clientes a opção de fazer o pagamento de estacionamento pelo aplicativo Gen Shop. Com a novidade, os visitantes evitam filas e podem curtir mais o tempo de permanência no empreendimento.

Para realizar o pagamento, basta fazer o download do aplicativo, fazer o seu login e clicar na aba estacionamento. O pagamento pode ser realizado via cartão de crédito, com segurança e rapidez.

O aplicativo Gen Shop é onde os clientes podem conferir também as ofertas das lojas do Parque Shopping, das novidades e eventos. Nele, é possível ainda garantir benefícios exclusivos, entre outros serviços.

O Parque Shopping Barueri está de portas abertas de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 10h às 14h e segue respeitando protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório.

