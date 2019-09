Visitantes tentam entrar no CDP de Osasco com droga escondida na calcinha e no chinelo

Visitantes tentam entrar no CDP de Osasco com droga escondida na calcinha...

Dois visitantes foram flagrados tentando entrar com drogas no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Osasco neste domingo (22).

A irmã de um sentenciado escondia no forro de sua calcinha dois invólucros com cocaína e maconha. No segundo flagrante, o irmão de um preso tinha maconha escondida no chinelo.

As apreensões foram realizadas por agentes a partir das imagens do aparelho escâner corporal, durante o procedimento de revista, segundo a Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São Paulo (Coremetro), que administra o CDP.

Publicidade

Os casos foram registrados no 5° Distrito Policial de Osasco.

…

Leia também: