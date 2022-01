Vistoria de transporte escolar em Osasco começa na segunda-feira (10)

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (Setran), inicia, na segunda-feira (10), a vistoria dos veículos de transporte escolar para renovação da Autorização Municipal do Condutor. Serviço vai até 31 de março.

As vistorias serão realizadas mediante agendamento pelo telefone (11) 2182-1482, pelo Departamento Municipal de Transportes (Avenida Franz Voegeli, 930, Vila Yara), conforme consta na Portaria Setran nº 02, publicada na edição nº 2164 da Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO) no dia 5 de janeiro de 2022 (páginas 117 e 118).

Na data de vistoria agendada, os transportadores escolares deverão estar regulares quanto aos débitos municipais e apresentar cópia e original de toda a documentação exigida no artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 4873/2017 e Portaria Detran/SP nº 1310/2014.

Toda a documentação passará por conferência e verificação de autenticidade, sendo liberadas as vistorias para os transportadores que apresentarem toda a documentação prevista em lei. Após a vistoria de verificação do estado de conservação do veículo é que será emitido o respectivo Selo de Vistoria.

A administração municipal lembra ainda que a renovação da Autorização Municipal do Condutor feita fora do prazo estipulado pelo Departamento Municipal de Transportes terá cobrança de 60 Unidades Fiscais do Município de Osasco (UFMOs). Tal cobrança é destinada ao Fundo Municipal de Trânsito.

Serviço

Vistoria transporte escolar em Osasco

Quando: de 10/1 a 31/3

Agendamento: por telefone – Departamento Municipal de Transportes (11) 2182-1482